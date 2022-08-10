Дуров объяснил задержку обновлений Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров объяснил задержку на две недели обновления Telegram.
Как он написал в своем телеграм-канале, задержка связана с длительными проверками со стороны Apple.
По словам Дурова, Apple не предоставило никакой обратной связи в связи с задержкой. Он назвал такую ситуацию удручающей и отметил, что это случается не первый раз.
Бизнесмен указал на то, что это отношение к одному из 10 популярных приложений в мире. Он предположил, что более мелкие разработчики имеют много большие проблемы.
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