Повышение стоимости архивных тарифов назвали незначительным

Грядущее повышение стоимости архивных тарифов сразу трех российских сотовых операторов касается не всех клиентов и большинством вообще замечено не будет. Об этом заявил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«10 процентов - не такая большая цифра. Потом повышение не касается всех - только тех, кто много качает, говорит. Идет перегрузка сетей. В связи с тем, что люди сидят по домам, начинаются перекачки фильмов, просмотры, трансляции. Трафик возрастает, а у оператора деньги считанные. Наш интернет по-прежнему один из самых недорогих в мире и Европе, правда у нас и доходы не такие, как на Западе. Мы может пользоваться им все, беспрепятственно, не считая младенцев и глубоких стариков, и это не сильная нагрузка на бюджет. Те, кто платит серьезные деньги за свои предоплаченные тарифы, в состоянии пережить это небольшое повышение. Те, кто ограничен в средствах, есть тарифы вполне осиливаемые. До предела тарифы еще далеко не дошли», - считает эксперт в области телекоммуникаций.