Повышение стоимости архивных тарифов назвали незначительным
Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» рассказал НСН, что повышение тарифов на сотовую связь коснется не всех и будет незаметным.
Грядущее повышение стоимости архивных тарифов сразу трех российских сотовых операторов касается не всех клиентов и большинством вообще замечено не будет. Об этом заявил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«10 процентов - не такая большая цифра. Потом повышение не касается всех - только тех, кто много качает, говорит. Идет перегрузка сетей. В связи с тем, что люди сидят по домам, начинаются перекачки фильмов, просмотры, трансляции. Трафик возрастает, а у оператора деньги считанные. Наш интернет по-прежнему один из самых недорогих в мире и Европе, правда у нас и доходы не такие, как на Западе. Мы может пользоваться им все, беспрепятственно, не считая младенцев и глубоких стариков, и это не сильная нагрузка на бюджет. Те, кто платит серьезные деньги за свои предоплаченные тарифы, в состоянии пережить это небольшое повышение. Те, кто ограничен в средствах, есть тарифы вполне осиливаемые. До предела тарифы еще далеко не дошли», - считает эксперт в области телекоммуникаций.
Компания «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») в ближайшее время поднимет на 10% стоимость архивных тарифных планов. С февраля также повысит цены «Мегафон», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на три источника на рынке связи. МТС в начале января уведомил абонентов о росте стоимости тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг.
По словам Букштейна, повод для повышения тарифов у операторов есть, дополнительных вложений требует, в частности внедрение нового поколения мобильной связи 5G. Однако эксперт увидел в анонсированном повышении стоимости архивных тарифов элементы сговора.
«Здесь элементы сговора есть, потому что как-то дружно все заявляют. Не знаю, куда смотри ФАС, потому что в приличном государстве вслух такие вещи не говорят - что вот “мы”, операторы. Вы что, одна корпорация? Это нельзя допускать. Но мы имеем то, что имеем», - отметил Букштейн.
Повышение тарифов на связь неизбежно, поскольку иначе компенсировать убытки компаниям-операторам не получается, объяснил ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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