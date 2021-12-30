Tele2 снизит тарифы по предписанию ФАС

В отношении оператора связи ведомство возбудило дело об административном правонарушении и наложило на нее штраф в размере 825,5 тыс. рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

По мнению сотрудников ФАС компания-оператор установила монопольно высокие цены на свои услуги, и выдала предписание о приведении стоимости тарифов до того уровня, который был до повышения. Руководство Tele2 подало в суд с иск против указаний ФАС, однако проиграло процесс.

Теперь с 11 января все необоснованно завышенные тарифы оператора будут снижены до прежнего уровня, какими они были до мая 2020 года.

Ранее ФАС снизила цены на ряд лекарственных препаратов.

