Tele2 снизит тарифы по предписанию ФАС

Сотовый оператор Tele2 с 11 января 2022 года снизит стоимость своих телефонных тарифов. Таким образом, он исполнит предписания Федеральной антимонопольной службы.

ФАС ранее признала факт нарушения управляющей компанией ООО «Т2 Мобайл» антимонопольного законодательства из-за увеличения стоимости услуг сотовой связи с мая 2020 года в среднем на 10% и с 1 января 2021 года на 13%, что затронуло около 12,5 млн граждан.

ФАС оштрафовала Tele2 за необоснованние повышение тарифов

В отношении оператора связи ведомство возбудило дело об административном правонарушении и наложило на нее штраф в размере 825,5 тыс. рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

По мнению сотрудников ФАС компания-оператор установила монопольно высокие цены на свои услуги, и выдала предписание о приведении стоимости тарифов до того уровня, который был до повышения. Руководство Tele2 подало в суд с иск против указаний ФАС, однако проиграло процесс.

Теперь с 11 января все необоснованно завышенные тарифы оператора будут снижены до прежнего уровня, какими они были до мая 2020 года.

Ранее ФАС снизила цены на ряд лекарственных препаратов.

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Фото: fas.gov.ru
ТЕГИ:Мобильная СвязьТарифыСудИскФАС
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