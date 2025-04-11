Си Цзиньпин призвал ЕС объединиться с КНР на фоне пошлин США

Китай рассматривает Евросоюз как важную политическую и экономическую силу в мире и рассчитывает на сотрудничество, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

По словам Си, Китай и ЕС должны совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговлю. Он также призвал защищать международные правила и порядок, передает Центральное телевидение Китая.

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Си Цзиньпин отметил, что Пекин готов развивать отношения между Китаем и ЕС, чтобы принести большую пользу обеим сторонам и международному сообществу.

С 10 апреля пошлины США на весь импорт из Китая составил 145%. Ответные тарифы КНР на товары из США составляют 104%.

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Фото: cpc.people.com.cn
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