Си Цзиньпин призвал ЕС объединиться с КНР на фоне пошлин США

Китай рассматривает Евросоюз как важную политическую и экономическую силу в мире и рассчитывает на сотрудничество, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

По словам Си, Китай и ЕС должны совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговлю. Он также призвал защищать международные правила и порядок, передает Центральное телевидение Китая.