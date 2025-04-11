Двое бутлегеров пойдут под суд за реализацию контрафактной водки

Двое бутлегеров предстанут перед судом за реализацию контрафактной водки в Оренбурге. Об этом сообщил официальный Telegram-канал МВД России.

Сообщается, что 34-летний мужчина и его 44-летний сообщник организовали кустарное производство спиртного в период с января по ноябрь 2024 года. Злоумышленники приобретали спирт в интернете и смешивали его с водой, после чего разливали жидкость в бутылки с наклеенными этикетками различных брендов. Сообщники перевозили товар по Оренбургской области и реализовывали через знакомых контрафактную продукцию.

Четверо бутлегеров отправятся в колонию за отравление суррогатным алкоголем

В ходе обыска в гараже и доме были обнаружены порядка 1000 бутылок без этикеток с алкоголем, свыше 3000 литров смешанной жидкости в бочках, 3000 литров спирта и 3340 бутылок водки различных марок на общую сумму свыше 2,5 млн рублей.

Фигурантов поместили под домашний арест. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и сырья для их производства» и «Незаконное предпринимательство».

Ранее тюменский суд приговорил гражданина Азербайджана к шести годам лишения свободы за отравление контрафактным алкоголем со смертельным исходом 11 россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:КонтрафактАлкогольУголовное ДелоПроисшествияПреступленияОренбургОренбургская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры