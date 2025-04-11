Двое бутлегеров пойдут под суд за реализацию контрафактной водки
Двое бутлегеров предстанут перед судом за реализацию контрафактной водки в Оренбурге. Об этом сообщил официальный Telegram-канал МВД России.
Сообщается, что 34-летний мужчина и его 44-летний сообщник организовали кустарное производство спиртного в период с января по ноябрь 2024 года. Злоумышленники приобретали спирт в интернете и смешивали его с водой, после чего разливали жидкость в бутылки с наклеенными этикетками различных брендов. Сообщники перевозили товар по Оренбургской области и реализовывали через знакомых контрафактную продукцию.
В ходе обыска в гараже и доме были обнаружены порядка 1000 бутылок без этикеток с алкоголем, свыше 3000 литров смешанной жидкости в бочках, 3000 литров спирта и 3340 бутылок водки различных марок на общую сумму свыше 2,5 млн рублей.
Фигурантов поместили под домашний арест. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и сырья для их производства» и «Незаконное предпринимательство».
Ранее тюменский суд приговорил гражданина Азербайджана к шести годам лишения свободы за отравление контрафактным алкоголем со смертельным исходом 11 россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru