Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%
11 апреля 202511:48
КНР увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Ранее пошлины составляли 84%. Изменения вступят в силу с 12 апреля.
Кроме того, Китай подал иск во Всемирную торговую организацию из-за повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов.
Ранее США увеличили пошлины для Китая до 145%. На фоне повышения тарифов ВТО опасается, что товарооборот между странами упадет на 80%, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru