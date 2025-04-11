Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%

Ранее пошлины составляли 84%. Изменения вступят в силу с 12 апреля.

Кроме того, Китай подал иск во Всемирную торговую организацию из-за повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов.

Ранее США увеличили пошлины для Китая до 145%. На фоне повышения тарифов ВТО опасается, что товарооборот между странами упадет на 80%, пишет RT.

