Лавров: Не входящие в БРИКС страны получат доступ к его платежным платформам

Не входящие в БРИКС государства будут иметь доступ к альтернативным платежным платформам, которые разрабатывают в рамках объединения. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, есть возможность пользоваться национальными валютами и формировать «независимые от внешнего воздействия» платежные платформы. Лавров напомнил о системе передачи финансовых сообщений Банка России, которая «ни от каких SWIFT не зависит». Кроме того, существует ряд других инициатив, рассматривающихся в том числе в рамках БРИКС, где Бразилия призвала подумать о формировании альтернативных платежных механизмов.

«Сейчас такая работа идет... Я уверен, что страны, даже не входящие в БРИКС, будут иметь доступ к таким механизмам, когда они будут сформированы», - подчеркнул Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что переход на национальные валюты и альтернативные платежные системы уже не остановить, пишет RT.

