На севере Москвы иномарка въехала в остановку общественного транспорта
Автомобиль Toyota въехал в остановку общественного транспорта в Москве, пострадал один человек. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.
По ее данным, авария произошла на Дмитровском шоссе в районе дома 62. Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением и наехал на остановку.
«В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся в момент ДТП на остановке общественного транспорта», - указали в Госавтоинспекции.
Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее машина скорой помощи въехала в остановку в районе Чертаново в Москве, напоминает RT. Пострадали четыре человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru