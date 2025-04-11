На севере Москвы иномарка въехала в остановку общественного транспорта

Автомобиль Toyota въехал в остановку общественного транспорта в Москве, пострадал один человек. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

По ее данным, авария произошла на Дмитровском шоссе в районе дома 62. Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением и наехал на остановку.

«В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся в момент ДТП на остановке общественного транспорта», - указали в Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее машина скорой помощи въехала в остановку в районе Чертаново в Москве, напоминает RT. Пострадали четыре человека.

