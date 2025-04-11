СМИ: Российские туристы застряли в открытом море на Пхукете

Туристы из России застряли на сломанной лодке в открытом море на Пхукете. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, россияне отправились на экскурсию. Одна из туристов, Татьяна, рассказала, что купила тур «11 островов» почти за 10 тысяч рублей. Организаторы обещали показать путешественникам самые известные локации, однако лодка с туристами сломалась посреди моря. почти в самом начале экскурсии.

«Полтора часа гиды пытались ее починить, но не смогли. Вызвали вторую лодку, чтобы пересадить туристов. Показали им острова, но на обратной дороге второе судно заглохло: закончился бензин», - пишет SHOT.

Россиянам пришлось ждать третью лодку, которая вызволила их и доставила на берег.

Ранее на Пхукете перевернулся автобус с 35 российскими туристами, легкие травмы получили четыре человека, напоминает RT.

