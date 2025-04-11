Лавров призвал не обольщаться контактами Москвы и Вашингтона

Обольщаться контактами между Россией и США не следует, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил журналистам.

В то же время глава внешнеполитического ведомства отметил необходимость стремиться к нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

«Нацеливается на нормализацию на основе взаимного признания и уважения национальных интересов каждой страны вполне реалистично и необходимо», - указал Лавров.

Ранее глава МИД РФ обсудил контакты России и США на встрече с послами стран Евразии в Москве, напоминает RT.

