Лавров призвал не обольщаться контактами Москвы и Вашингтона
11 апреля 202510:59
Обольщаться контактами между Россией и США не следует, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил журналистам.
В то же время глава внешнеполитического ведомства отметил необходимость стремиться к нормализации отношений Москвы и Вашингтона.
«Нацеливается на нормализацию на основе взаимного признания и уважения национальных интересов каждой страны вполне реалистично и необходимо», - указал Лавров.
Ранее глава МИД РФ обсудил контакты России и США на встрече с послами стран Евразии в Москве, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru