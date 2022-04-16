Пользователям не доступно приложение ЮMoney в Google Play

При этом, как сообщили в компании, ранее установленное приложение стабильно работает, возможности ЮMoney доступны как в веб,-так и в мобильной версии сайта.

После удаления приложения из Google Play владельцам устройств с Android недоступно обновление мобильное приложение сервиса, пишут «Известия».

«Если приложение для Android не установлено, скачать его можно на нашем сайте», — рекомендовали в компании.

Ранее стало известно, что Альфа-банк больше нельзя скачать через магазин для смартфонов на Android Google Play. Уже загруженные приложения продолжат работу. Об этом сообщает РБК.

