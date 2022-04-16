Пользователям не доступно приложение ЮMoney в Google Play

Пользователи больше не могут скачать мобильное приложение для онлайн-шопинга ЮMoney из Google Play. О его удалении 16 апреля сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

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При этом, как сообщили в компании, ранее установленное приложение стабильно работает, возможности ЮMoney доступны как в веб,-так и в мобильной версии сайта.

После удаления приложения из Google Play владельцам устройств с Android недоступно обновление мобильное приложение сервиса, пишут «Известия».

«Если приложение для Android не установлено, скачать его можно на нашем сайте», — рекомендовали в компании.

Ранее стало известно, что Альфа-банк больше нельзя скачать через магазин для смартфонов на Android Google Play. Уже загруженные приложения продолжат работу. Об этом сообщает РБК.

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Фото: РИА Новости
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