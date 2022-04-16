Приложение Альфа-банка удалили из Play Market

Альфа-банк больше нельзя скачать через магазин для смартфонов на Android Google Play. Уже загруженные приложения продолжат работу. Об этом сообщает РБК.

Приложение «СберБанк Онлайн» убрали из App Store

Отмечается, что с сайта Альфа-банка пользователи смогут скачать приложение для Android и Xiaomi. Оно загрузится на смартфон как файл, однако нужно будет изменить настройки для установки.

15 апреля приложение также было удалено из онлайн-магазина App Store для iOS-устройств. Пользователи Apple смогут пользоваться банковскими услугами только через сайт Альфа-банка. Ранее установленные приложения также продолжат работу.

В начале апреля США ввели блокирующие санкции против Альфа-банка. Все активы в стране были заморожены, а американцам запретили вести с ним бизнес.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:"альфа-банк"АльфаСанкции США
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