Приложение Альфа-банка удалили из Play Market
Альфа-банк больше нельзя скачать через магазин для смартфонов на Android Google Play. Уже загруженные приложения продолжат работу. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что с сайта Альфа-банка пользователи смогут скачать приложение для Android и Xiaomi. Оно загрузится на смартфон как файл, однако нужно будет изменить настройки для установки.
15 апреля приложение также было удалено из онлайн-магазина App Store для iOS-устройств. Пользователи Apple смогут пользоваться банковскими услугами только через сайт Альфа-банка. Ранее установленные приложения также продолжат работу.
В начале апреля США ввели блокирующие санкции против Альфа-банка. Все активы в стране были заморожены, а американцам запретили вести с ним бизнес.
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