Аналитик объяснил, когда в России перестанут работать банковские приложения
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что банковские приложения в России проработают ещё как минимум год, пишет «Парламентская газета».
По его словам, для этого пользователям придётся отказаться от обновлений и не сбрасывать настройки смартфона.
«Они будут работать, пока вы не обновите софт, прошивку, либо не скинете ваши настройки. Если этих действий не предпринимать, приложения могут работать какое-то время, как минимум год», — подчеркнул Муртазин.
Он добавил, что пользователи Android-устройств смогут скачать банковские приложения со сторонних магазинов или сайтов, либо пользоваться менее удобным интернет-банком.
Ранее мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно в Google Play, его невозможно скачать или обновить из-за санкций.
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