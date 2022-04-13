Аналитик объяснил, когда в России перестанут работать банковские приложения

По его словам, для этого пользователям придётся отказаться от обновлений и не сбрасывать настройки смартфона.

«Они будут работать, пока вы не обновите софт, прошивку, либо не скинете ваши настройки. Если этих действий не предпринимать, приложения могут работать какое-то время, как минимум год», — подчеркнул Муртазин.

Он добавил, что пользователи Android-устройств смогут скачать банковские приложения со сторонних магазинов или сайтов, либо пользоваться менее удобным интернет-банком.

Ранее мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно в Google Play, его невозможно скачать или обновить из-за санкций.

