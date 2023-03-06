Полярник озвучил катастрофический сценарий таяния льдов Антарктиды

Ранее газета Guardian сообщила, что площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сократилась до рекордно низкого за последние 44 года показателя, а именно до 1,79 млн кв. км. По словам Боярского, это не должно вызывать опасений.

«Речь идет о дрейфующих льдах вокруг Антарктиды, таяние которых не приведет к подъему уровня мирового океана, хоть глобальное потепление и изменение климата не может не привести к сокращению площади дрейфующих льдов. Допустим, в Арктике периодически происходит сокращение ледяного покрова, там это важный параметр с точки зрения обеспечения судоходства и так далее. В районе Антарктиды это большого значения не имеет. К тому же, это не слишком постоянные льды. Бывает, что они практически полностью исчезают в разгар лета — в феврале, оставаясь в море Уэделла», — сказал Боярский.

Также собеседник НСН назвал скорость, с которой увеличивается уровень мирового океана.

«Повышение уровня моря — важная составляющая. Последние 30 лет уровень мирового океана растет на 3 мм в год, в основном за счет таяния ледников в Северном полушарии и Антарктиде. В ближайшие десятилетия ожидать роста уровня моря на 3 метра, как пишет Guardian, не стоит, это слишком маловероятный сценарий. В Восточной Антарктиде сейчас ситуация поспокойнее, а в Западной Антарктиде откалываются огромные куски, айсберги, что тоже говорит о сокращении ледяного покрова. Их таяние, конечно, может привести к ускорению изменения уровня мирового океана», — добавил полярник.

В заключение Боярский рассказал, к чему может привести рост уровень моря.

«Если допустить, что в относительно короткий промежуток времени растает весь лед Антарктиды, то уровень моря поднимется сразу на 60 метров. При этом, конечно, основные центры цивилизации уйдут под воду, но такой сценарий маловероятен — его может спровоцировать только какой-нибудь катаклизм космического масштаба. Если же сохранятся нынешние темпы роста, то через 30 лет уровень мирового океана поднимется на 10 см. Это тоже значительная величина, особенно для находящихся на уровне моря городов. Если так пойдет и дальше, то через 50-100 лет придется пересматривать защитные меры прибрежных городов», — заключил он.

Ранее Британская антарктическая служба сообщила, что от шельфа Бранта в Антарктиде откололся огромный айсберг размером с Лондон.

