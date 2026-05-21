Зеленский выступил с угрозами в адрес Белоруссии после заявления Лукашенко
Глава Украины Владимир Зеленский выступил с новыми заявлениями в адрес властей Белоруссии после того, как президент республики Александр Лукашенко сообщил об отказе Минска втягиваться в конфликт на Украине.
Во время посещения Славутича у границы с Белоруссией украинский лидер заявил, что Киев обладает возможностями для превентивных действий в отношении фактического руководства соседней страны.
По его словам, белорусские власти должны осознавать, что «агрессивные действия против Украины повлекут за собой последствия». Видео с выступлением опубликовано в официальном Telegram-канале Зеленского.
Ранее в Киеве также сообщали об усилении военного контингента в приграничных с Белоруссией районах.
В четверг, 21 мая, Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена втягиваться в украинский конфликт, поскольку в это нет никакой необходимости. Но это может произойти в случае, если Украина совершит против Белоруссии агрессию, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
