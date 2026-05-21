Эксперты назвали города РФ с наиболее подорожавшим жильем в новостройках
Курск стал лидером среди крупных городов и регионов России по темпам роста цен на жильё площадью до 32 квадратных метров на первичном рынке. Об этом «Ленте.ру» сообщили специалисты портала «Мир квартир».
Аналитики изучили ситуацию в 68 крупных городах, а также в Московской и Ленинградской областях. За год квадратный метр в микроквартирах подорожал в 62 локациях, тогда как в восьми остальных — снизился в цене.
В Курске стоимость «квадрата» на первичном рынке выросла на 41,8%, достигнув 174,8 тысячи рублей. Второе место занял Владикавказ с показателем 40,2% и средней ценой 229,3 тысячи рублей за метр.
Замкнул тройку лидеров Севастополь, где новые малогабаритные квартиры прибавили 37,9%, до 281,1 тысячи рублей. В Москве этот вид жилья подорожал на 13,7%, до 501,9 тысячи рублей.
В среднем цена квадратного метра в малогабаритных новостройках увеличилась на 10,7%, достигнув 176 тысяч рублей, отметили эксперты.
Ранее эксперт назвала зарплату, которую надо получать для покупки самой дешевой вторичной квартиры в Москве, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
