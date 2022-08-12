Ученые: ледники в Антарктиде стали таять в два раза быстрее
Ученые NASA выяснили, что таяние ледников Антарктиды происходит значительно быстрее, чем считалось ранее, говорится в журнале Nature.
Согласно новому исследованию, из-за масштабного разрушения ледника значительное повышение уровня моря может произойти в ближайшие десятилетия. Ледяной покров в Антарктиде увеличивается на две тысячи кубических километров ежегодно в результате осадков. Примерно такой же объем льда теряется из-за сброса твердого льда в океан. По словам ученых, ледники теряют массу ускоренными темпами, тем самым повышая уровень моря.
Ранее крупнейший в мире айсберг откололся от Антарктиды в акватории моря Уэдделла. Площадь ледяной глыбы составляет около 4320 квадратных километров, что превышает испанский остров Мальорка
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