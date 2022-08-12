Ученые: ледники в Антарктиде стали таять в два раза быстрее

Согласно новому исследованию, из-за масштабного разрушения ледника значительное повышение уровня моря может произойти в ближайшие десятилетия. Ледяной покров в Антарктиде увеличивается на две тысячи кубических километров ежегодно в результате осадков. Примерно такой же объем льда теряется из-за сброса твердого льда в океан. По словам ученых, ледники теряют массу ускоренными темпами, тем самым повышая уровень моря.

Ранее крупнейший в мире айсберг откололся от Антарктиды в акватории моря Уэдделла. Площадь ледяной глыбы составляет около 4320 квадратных километров, что превышает испанский остров Мальорка

