Братьев Запашных наградили орденами «За заслуги перед Отечеством»

В документе говорится, что Аскольд Запашный был удостоен ордена «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

С аналогичной формулировкой глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени его брата - гендиректора Большого Московского цирка народного артиста РФ Эдгарда Запашного.

Ранее Путин наградил народную артистку РФ Наталью Селезнёву орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».