Братьев Запашных наградили орденами «За заслуги перед Отечеством»

Художественный руководитель Большого Московского цирка народный артист РФ Аскольд Запашный был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе говорится, что Аскольд Запашный был удостоен ордена «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

С аналогичной формулировкой глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени его брата - гендиректора Большого Московского цирка народного артиста РФ Эдгарда Запашного.

Ранее Путин наградил народную артистку РФ Наталью Селезнёву орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Ольга Махалова
