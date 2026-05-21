Васясин: Продюсер должен рисковать собственными деньгами, а не бюджетными
Важно, чтобы гранты и господдержка в киноиндустрии были возвратными средствами, сказал НСН Алексей Васясин
При создании кино продюсер всегда должен рисковать своими деньгами, а стопроцентное госфинансирование – ошибка, заявил в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
«Я процитирую мэтра Сергея Сельянова, который говорит о том, что продюсер всегда должен рисковать своими деньгами в том числе. Поддержка важна, но на мой взгляд, это должны быть беспроцентные, но возвратные деньги. То, что сейчас стопроцентно финансируется детский развлекательный контент, анимация, на мой взгляд, ошибка. Продюсер всегда должен рисковать, и это не мои слова», - заметил он.
Ранее продюсер и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян в интервью НСН рассказал, что создавать кино ради заработка – неправильный подход. По его словам, есть сотни других сфер, в которых можно заработать деньги без нервов. Кинематограф же для тех, для кого кино стоит на первом месте.
