Военэксперт Матвийчук: «Искандер» может поразить цели в радиусе всех столиц ЕС
Российские оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» способны поразить цели в радиусе всех столиц стран Евросоюза. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Он указал, что речь идёт об «Искандерах», которые размещены в Калининградской области, а также в Белоруссии.
Матвийчук напомнил, что дальность стрельбы комплексов достигает пяти тысяч километров. Он может быть оснащён, в том числе, боевой частью с ядерным зарядом.
«Мощность ядерного модуля варьируется от пяти килотонн до нескольких сотен килотонн», — подчеркнул он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что мечтал о комплексе «Искандер-М», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
