Военэксперт Матвийчук: «Искандер» может поразить цели в радиусе всех столиц ЕС

Он указал, что речь идёт об «Искандерах», которые размещены в Калининградской области, а также в Белоруссии.

Матвийчук напомнил, что дальность стрельбы комплексов достигает пяти тысяч километров. Он может быть оснащён, в том числе, боевой частью с ядерным зарядом.

«Мощность ядерного модуля варьируется от пяти килотонн до нескольких сотен килотонн», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что мечтал о комплексе «Искандер-М», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».