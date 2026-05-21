Эффект регресса: Как переход бизнеса на наличные бьет по банкам
Ужесточение регулирования приводит к побочным эффектам в виде перехода бизнеса на наличные, заявил НСН Михаил Головнин.
Переход бизнеса на наличные ударит по банкам, так как они лишаются доходов от комиссий, а в долгосрочном плане и резервов, заявил НСН член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин.
«Сбер» бьет тревогу из-за возвращения бизнеса к наличным расчетам. Финансовая сфера и регуляторы за прошлые годы привыкли к белой экономике, пояснили в банке. Там рассчитывают на скорый разворот тренда. Банк России фиксирует схожую динамику. Объем наличных к концу апреля вырос до 20 трлн руб. Это на 700 млрд больше, чем в марте, пишет «Коммерсант». Головнин раскрыл риски такого перехода.
«Ужесточение регулирования приводит к таким побочным эффектам. Переводы могут блокироваться, такие случаи бывают, поэтому бизнес старается обезопасить себя. Это не очень хорошо, потому что до сих пор у нас была линия именно на развитие безналичных платежей. А сейчас мы в этом смысле видим регресс. Во-первых, для экономики в таком случае меньше механизмов регулирования, это касается денежной массы в целом. Получается, что из-за ужесточения контроля средства оказываются вообще вне контроля. Во-вторых, это невыгодно для банков, они лишаются комиссий и резервов, если люди не используют вклады. Банки теряют базу средств, которыми они могут пользоваться для своих операционных задач», - отметил он.
Чаще всего переход на наличные расчеты связан с отключением интернета и блокировкой подозрительных операций. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
