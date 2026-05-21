Российским мужчинам рассказали о наказании за появление с голым торсом в жару
Какого-либо запрета на появление с голым торсом на городских улицах в жару нет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил Сергей Жорин.
По его словам, состав правонарушения возникает тогда, когда отсутствие футболки сопровождается «агрессией, приставаниям, нецензурной бранью, демонстративным эпатажем и нарушением порядка».
Эксперт указал, что в этом случае мужчину могут привлечь по статье «Мелкое хулиганство». За это предусмотрен штраф или административный арест до 15 суток. Аналогичные санкции применяются при неповиновении законному требованию правоохранителей.
«Например, лицо с голым торсом в закусочной было привлечено к ответственности, потому что находилось в состоянии опьянения, мешало работе, громко выражалось нецензурной бранью и не реагировало на замечания», — рассказал Жорин.
Он также добавил, что прежде чем появиться на публике с голым торсом, следует учесть региональные и муниципальные нормы, например, на запрет на появление в купальных костюмах вне пляжей и зон отдыха, а также дресс-коды в госорганах и учреждениях.
Ранее сердечно-сосудистый хирург Аль-Юсеф Надим Наср заявил, что одежду в жару следует выбирать свободную и из натуральных тканей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
