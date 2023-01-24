В Антарктиде откололся айсберг размером с Лондон
Британской антарктической службы (The British Antarctic Survey, BAS) заявила, что от шельфа Бранта в Антарктиде откололся огромный айсберг размером с Лондон.
В сообщении службы говорится, что гигантская глыба льда площадью 1550 квадратных километров отделилась вечером 22 января.
«Айсберг откололся, после того как трещины, появлявшиеся естественным образом в течение последних нескольких лет, распространились по всему шельфу ледника», — уточнили в BAS.
По словам гляциолога BAS профессора Доминика Ходжсона, отделение было ожидаемым, оно является частью естественного поведения шельфового ледника Бранта и не связано с изменением климата.
Ранее самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды в районе моря Уэдделла, его площадь составила 4 320 квадратных километра. сообщает RT.
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