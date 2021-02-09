Половина россиянин имеет низкий уровень знаний IT-технологий

Более половины россиян (51%) заявили о собственном низком уровне знаний и навыков в сфере информационных технологий. Таковы результаты исследования многопрофильного аналитического центра НАФИ.

Еще 33% соотечественников оценивают свои знания в этой сфере как средние и только 13% участников опроса считают свои навыки высокими, передает RT.

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Авторы исследования отметили, что самооценка уровня цифровых компетенций зависит от возраста, образования и пола: выше свои знания в области IT оценивает молодёжь до 35 лет, а также люди с высшим образованием и мужчины.

При этом половина (51%) респондентов уверены, что смогли бы получить более высокую должность или более привлекательную работу, если бы лучше знали информационные технологии. Среди молодежи от 18 до 24 лет этот процент еще выше — 59%, пишут «Известия».

Ранее президент РФ Владимир Путин на совете по науке и образованию заявил, что победитель в борьбе за лидерство в сфере технологии и знания будет править миром. По его словам, это вопрос будущего России и основа ее суверенитета.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
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