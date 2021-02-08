Путин рассказал, кто будет править миром
8 февраля 202117:58
Победитель в борьбе за лидерство в сфере технологии и знания будет править миром, передает РИА Новости слова президента России Владимира Путина на совете по науке и образованию.
Он считает, что это вопрос будущего России и основа ее суверенитета.
В этой связи президент поручил правительству подготовить госпрограмму научно-технического развития, увеличив финансирование науки за бюджетные средства с учетом опыта ВПК.
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8 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru