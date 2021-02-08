Путин рассказал, кто будет править миром

Победитель в борьбе за лидерство в сфере технологии и знания будет править миром, передает РИА Новости слова президента России Владимира Путина на совете по науке и образованию.

Он считает, что это вопрос будущего России и основа ее суверенитета.

В этой связи президент поручил правительству подготовить госпрограмму научно-технического развития, увеличив финансирование науки за бюджетные средства с учетом опыта ВПК.







