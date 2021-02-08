Эксперт рассказал, как выбрать зарядку для телефона
При покупке зарядного устройства нужно знать максимальную мощность зарядки телефона и поддерживает ли он функцию быстрой зарядки, рассказал главный редактор портала biggeek.ru Николай Николаев.
Эти сведения можно узнать в интернете, вбив в поиск модель телефона. При этом чужая зарядка телефону не помешает, так как в блок питания у них встроена защита.
Современному телефону не грозят повреждения от чужой зарядки, так как у них в контрольном питании встроена защита. Телефон можно зарядить и от блока питания ноутбука, передает «Радио1».
Ранее директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал, что самый простой способ улучшить качество мобильной связи — сменить оператора связи или выбрать телефон с двумя сим-картами. Однако качество связи также зависит от рельефа местности, плотности застройки и расстояния до базовой станции. В ситуации с плохой связью Косарев советует изменить настройки подключения к сети в телефоне, выбрав более старый стандарт - 3G или 2G.
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