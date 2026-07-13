Космонавт Дубров оценил вероятность встретить инопланетян

Он пояснил, что отсутствие инструкции и соответствующей подготовки связано с тем, что вероятность встречи с инопланетянами считается настолько низкой.

«То есть настолько маленькая вероятность... что заранее мы её не рассматриваем и не готовимся», - отметил космонавт.

Дубров добавил, что если подобное всё же произойдёт, то для него, как ответственного за российский сегмент МКС, самым главным будет безопасность экипажа.

Ранее в США опубликовали новые рассекреченные документы о неопознанных летающих объектах (НЛО) и различных аномалиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

