Ученый не поверил, что на «второй Земле» есть разумная жизнь
На Земле получают информацию о космосе с опозданием, поэтому ей не стоит доверять на 100%, заявил НСН Александр Железняков
Ученые могут только предполагать о наличии условий для формирования инопланетной жизни, так как получают данные полувековой давности, рассказал НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков.
Американские планетологи впервые обнаружили атмосферу у каменистой планеты в зоне обитаемости за пределами Солнечной системы. Речь идет о планете LHS 1140b, которая вращается вокруг красного карлика в 49 световых годах от Земли. Как отмечают астрономы, она похожа на Землю как минимум в двух аспектах: одинаковый состав (каменистая планета с железным ядром и атмосферой) и температурой — идеальной, чтобы на ней могла существовать жидкая вода, необходимая для жизни. Исследование опубликовал The New Tork Times. Железняков усомнился, что эти данные говорят о том, что там могла развиваться жизнь.
«Я верю, что там может быть жизнь. Все, что касается атмосферы, химических веществ — это только предположение, что они там есть. На таком расстоянии нельзя сказать на 100% ничего. Мы только прикидываем размеры планет, их орбиты, скорость движения, косвенные признаки наличия тех или иных элементов. Это все кирпичики жизни, где жизнь может зародиться, а может и нет. Поэтому я бы не относился ко всем таким открытиям, которые периодически появляются. Это на потеху публике, так как расстояние — 48 световых лет. Это значит, что мы получаем информацию о том, что было полвека назад. После этого могли случиться какие-нибудь катаклизмы, а небесное тело может уже и не существовать. Но нам все равно нужно познавать Вселенную, открывать новые элементы, поэтому мы еще долго будем изучать ее», — подчеркнул он.
Ранее заслуженная артистка России Катя Лель поделилась со специальным корреспондентом НСН, как именно будут происходить переговоры землян с инопланетянами.
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