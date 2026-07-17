Ученые могут только предполагать о наличии условий для формирования инопланетной жизни, так как получают данные полувековой давности, рассказал НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков.

Американские планетологи впервые обнаружили атмосферу у каменистой планеты в зоне обитаемости за пределами Солнечной системы. Речь идет о планете LHS 1140b, которая вращается вокруг красного карлика в 49 световых годах от Земли. Как отмечают астрономы, она похожа на Землю как минимум в двух аспектах: одинаковый состав (каменистая планета с железным ядром и атмосферой) и температурой — идеальной, чтобы на ней могла существовать жидкая вода, необходимая для жизни. Исследование опубликовал The New Tork Times. Железняков усомнился, что эти данные говорят о том, что там могла развиваться жизнь.