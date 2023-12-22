«Еда, наука и спорт»: В «Дзене» представили самый популярный контент среди россиян

В 2023 году россияне стали чаще выбирать текстовые форматы контента: 60% времени они потратили на статьи и посты, а 40% — на видео и ролики, рассказали НСН в пресс-службе платформы «Дзен», подводя итоги 2023 года.

Ежедневная аудитория платформы в 2023 году составила 31 млн человек, а авторы стали публиковать на 40% больше контента, чем в 2022 году.

Самой популярной в уходящем году стала тематика «Еды», на такие каналы за год подписались более 20 миллионов пользователей. В топ по числу подписчиков также вошли каналы, посвященные науке, — их аудитория составила 12 миллионов человек. Более 10,7 миллиона пользователей следят за актуальными событиями и трендами в спортивных каналах, а еще 7 миллионов в этом году следили за авторами в разделе «Красота и стиль».

«Одноклассники» подвели итоги и назвали лучший контент 2023 года

Ранее стало известно, что программа «60 минут» возглавила рейтинг лучших передач по мнению россиян (10%), следует из результатов опроса ВЦИОМ. В топ вошли также «Вечер с Владимиром Соловьевым» и новости. Главным телеканалом страны 46% респондентов считают «Первый канал», «Россию 1» выбрали 23% россиян. Далее следуют «Россия 24» (6%), НТВ (3%), РЕН ТВ (2%).

До этого портал «Кино-Театр.Ру» назвал самые популярные фильмы и сериалы 2023 года. При составлении рейтинга редакция основывалась на данных о посещении пользователями страниц проектов, вышедших в период с 1 января по 1 декабря 2023 года. Лидером среди сериалов стал «Слово пацана. Кровь на асфальте». В ТОП-5 также попали проекты «Жить жизнь», «Невский. Расплата за справедливость», «След» и «Фишер», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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