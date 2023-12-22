«Еда, наука и спорт»: В «Дзене» представили самый популярный контент среди россиян

В 2023 году россияне стали чаще выбирать текстовые форматы контента: 60% времени они потратили на статьи и посты, а 40% — на видео и ролики, рассказали НСН в пресс-службе платформы «Дзен», подводя итоги 2023 года.

Ежедневная аудитория платформы в 2023 году составила 31 млн человек, а авторы стали публиковать на 40% больше контента, чем в 2022 году.

Самой популярной в уходящем году стала тематика «Еды», на такие каналы за год подписались более 20 миллионов пользователей. В топ по числу подписчиков также вошли каналы, посвященные науке, — их аудитория составила 12 миллионов человек. Более 10,7 миллиона пользователей следят за актуальными событиями и трендами в спортивных каналах, а еще 7 миллионов в этом году следили за авторами в разделе «Красота и стиль».