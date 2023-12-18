Российская академия наук объявила астрологию лженаукой
Комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой опубликована меморандум «О лженаучности астрологии».
В документе говорится, что астрология не соответствует требованиям, предъявляемым к научной дисциплине. Ее популярность в РАН объяснили «массой ошибок человеческого мышления».
В академии наук отметили, что астрология может служить развлечением, но ее утверждения нельзя назвать объективными и научными. Комиссия рекомендовала гражданам не прибегать к услугам астрологов, а СМИ - отказаться от публикации соответствующих рекламных материалов.
По данным исследования Pressfeed, с 2021 по 2023 год число тарологов, нумерологов, астрологов и парапсихологов увеличилось в 2,5 раза, отмечает «Радиоточка НСН».
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