Телефонные мошенники стали использовать записи голосов москвичей для оформления кредитов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичной полиции.

«Злоумышленники совершают звонки клиентам банка, у которых уже подключена услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только "да" или "нет". Разговор записывается, и после ответы используются мошенниками для оформления кредитов на своих жертв», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что впоследствии горожане обнаруживают списание с банковских счетов и своих средств, и сумм займов.

Полиция советует при подозрительных звонках сохранять бдительность, не передавать никому информацию о своих картах и отказываться от телефонных предложений биометрического сбора данных.

Кроме того, правоохранители рекомендуют использовать несколько уровней защиты счета, установить ограничение на снятие средств и сразу блокировать карту в случае подозрительного списания.

