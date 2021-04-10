Мошенники начали использовать голоса москвичей для оформления кредитов
Телефонные мошенники стали использовать записи голосов москвичей для оформления кредитов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичной полиции.
«Злоумышленники совершают звонки клиентам банка, у которых уже подключена услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только "да" или "нет". Разговор записывается, и после ответы используются мошенниками для оформления кредитов на своих жертв», — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что впоследствии горожане обнаруживают списание с банковских счетов и своих средств, и сумм займов.
Полиция советует при подозрительных звонках сохранять бдительность, не передавать никому информацию о своих картах и отказываться от телефонных предложений биометрического сбора данных.
Кроме того, правоохранители рекомендуют использовать несколько уровней защиты счета, установить ограничение на снятие средств и сразу блокировать карту в случае подозрительного списания.
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