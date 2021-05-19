Минфин: утечка биометрии может сломать жизнь человека

Уже в конце этого года в России появится прототип цифрового рубля, сообщает «РЕН ТВ».

Прототип цифрового рубля создадут к концу 2021 года

Самым страшным, что может произойти, Банк России назвал утечку биометрических данных граждан России. Как отмечают в надзорном ведомстве, подобные «сливы» могут навсегда сломать жизнь человека, так как биометрические данные поменять невозможно.

Эксперты по безопасности рекомендуют теперь тщательно следить не только за своими гаджетами, но и за тем, с кем и как долго разговаривать, где фотографироваться и даже оставлять отпечатки пальцев.

Как сообщалось, прототип цифрового рубля будет создан к концу текущего года, сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова в ходе открытого заседания рабочей группы комитета Государственной думы по финансовому рынку.

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