Глава Минтранса рассказал, когда в транспорте появится биометрия
Министерство транспорта РФ планирует к 2024 году ввести биометрическую систему идентификации пассажиров в авиа-, железнодорожном и общественном транспорте. Об этом рассказал в ходе ПМЭФ-2021 министр транспорта Виталий Савельев.
По его словам, сейчас происходит оцифровка всего транспортного комплекса. Планируется, что биометрическая система начнет работать в «обозримом будущем».
«Наверно к 2024 году, я очень надеюсь, мы такие обязательства на себя взяли, для нас уже будет с вами, как граждан России биометрия, то есть наше лицо, по которому мы будем проходить в автобусы, в самолёты, в железнодорожный транспорт», - сообщил глава Минтранса в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее сообщалось, что согласно программе цифровой трансформации Минтранса шесть российских аэропортов к концу 2023 года будут использовать биометрические данные для идентификации пассажиров.
Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России предложила расширить возможности розыска скрывающихся неплательщиков алиментов, используя системы видеофиксации и сбора биометрических данных объявлявшихся в розыск должников.
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