Глава Минтранса рассказал, когда в транспорте появится биометрия

Министерство транспорта РФ планирует к 2024 году ввести биометрическую систему идентификации пассажиров в авиа-, железнодорожном и общественном транспорте. Об этом рассказал в ходе ПМЭФ-2021 министр транспорта Виталий Савельев.

По его словам, сейчас происходит оцифровка всего транспортного комплекса. Планируется, что биометрическая система начнет работать в «обозримом будущем».