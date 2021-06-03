Глава Минтранса рассказал, когда в транспорте появится биометрия

Министерство транспорта РФ планирует к 2024 году ввести биометрическую систему идентификации пассажиров в авиа-, железнодорожном и общественном транспорте. Об этом рассказал в ходе ПМЭФ-2021 министр транспорта Виталий Савельев.

По его словам, сейчас происходит оцифровка всего транспортного комплекса. Планируется, что биометрическая система начнет работать в «обозримом будущем».

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«Наверно к 2024 году, я очень надеюсь, мы такие обязательства на себя взяли, для нас уже будет с вами, как граждан России биометрия, то есть наше лицо, по которому мы будем проходить в автобусы, в самолёты, в железнодорожный транспорт», - сообщил глава Минтранса в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее сообщалось, что согласно программе цифровой трансформации Минтранса шесть российских аэропортов к концу 2023 года будут использовать биометрические данные для идентификации пассажиров.

Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России предложила расширить возможности розыска скрывающихся неплательщиков алиментов, используя системы видеофиксации и сбора биометрических данных объявлявшихся в розыск должников.

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Фото: aeroflot.ru
ТЕГИ:Минтранс
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