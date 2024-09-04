«Подтянулись по качеству»: Отключенные «облака» Microsoft заменит «море» отечественных альтернатив
Сегодня в России есть масса достойных альтернатив облачным хранилищам и видеоконференцсвязи от Microsoft, однако проникновение этой услуги пока что слишком незначительно, сказал НСН Денис Кусков.
В государственных учреждениях Microsoft уже давно не используется, а корпоративные клиенты вполне могут перейти на отечественное ПО, качество которого существенно улучшилось за последние два года. Об этом НСН заявил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Корпорация Microsoft начала отключение пакетов Мicrosoft 365 и Оffice 365 россиянам, сообщил в своем Telegram-канале партнер Microsoft, компания Softline. У некоторых клиентов в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. По словам Кускова, в госучреждениях Microsoft уже давно не используется, а корпоративные клиенты могут перейти на вполне сравнимые по качеству российские аналоги.
«Если мы берем корпоративный или государственный рынок (B2B или B2G), то здесь ситуация сложилась так, что государство взяло курс на импортозамещение, в государственных учреждениях уже давно не используется Microsoft в качестве подобного приложения. Что касается корпоративных клиентов, у них был выбор, возможность продления лицензий. Часть клиентов продолжает пользоваться Microsoft, остальные перешли на альтернативные российские варианты. Говорить о полной взаимозаменяемости и качестве рано, хотя отечественные приложения за последние два года улучшились с точки зрения качественных характеристик. Думаю, ничего драматичного не будет, компании могут перейти на отечественные сервисы, если еще не перешли», — сказал Кусков.
Собеседник НСН также пояснил, как сегодня обстоят дела с отечественными облачными хранилищами и видеоконференцсвязью.
«Сегодня в России с точки зрения видеоконференцсвязи море аналогов Microsoft Teams — это и “Яндекс Телемост”, и SberJazz, и масса других проектов. С точки зрения облачного хранения есть тоже множество вариантов. Единственный момент — проникновение этой услуги слишком маленькое, всего лишь 6% компаний подключены к облачным сервисам, рынок еще только зарождается, но выбор очень большой», — подытожил он.
Ранее исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин заявил, что российский софт заметно «повзрослел» за последние несколько лет, однако пока что сохраняется зависимость от зарубежных продуктов Microsoft.
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