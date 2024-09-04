«Подтянулись по качеству»: Отключенные «облака» Microsoft заменит «море» отечественных альтернатив

В государственных учреждениях Microsoft уже давно не используется, а корпоративные клиенты вполне могут перейти на отечественное ПО, качество которого существенно улучшилось за последние два года. Об этом НСН заявил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Корпорация Microsoft начала отключение пакетов Мicrosoft 365 и Оffice 365 россиянам, сообщил в своем Telegram-канале партнер Microsoft, компания Softline. У некоторых клиентов в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. По словам Кускова, в госучреждениях Microsoft уже давно не используется, а корпоративные клиенты могут перейти на вполне сравнимые по качеству российские аналоги.