«Индульгенция для бизнеса»: Сбор за зарубежное ПО назвали сомнительной мотивацией

Российский софт заметно «повзрослел» за последние несколько лет, однако пока что сохраняется зависимость от зарубежных продуктов Microsoft. Об этом в интервью НСН заявил исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Правительство в сентябре планирует внести в Госдуму законопроект о специальном сборе с бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, сообщило издание РБК. По словам Шадаева, эти меры не будут распространяться на малый и средний бизнес, а также бюджетные организации. Он уточнил, что спецсборы станут дополнительным экономическим стимулом для бизнеса переходить на российское ПО за счет «налоговых мотиваций». Лашин назвал инициативу министра сомнительной.