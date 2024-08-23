«Индульгенция для бизнеса»: Сбор за зарубежное ПО назвали сомнительной мотивацией
Специальный сбор для бизнеса за использование зарубежного ПО может стать оправданием для тех, кто готов платить деньги, чтобы не переходить на отечественный продукт, сказал НСН Ренат Лашин.
Российский софт заметно «повзрослел» за последние несколько лет, однако пока что сохраняется зависимость от зарубежных продуктов Microsoft. Об этом в интервью НСН заявил исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин.
Правительство в сентябре планирует внести в Госдуму законопроект о специальном сборе с бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, сообщило издание РБК. По словам Шадаева, эти меры не будут распространяться на малый и средний бизнес, а также бюджетные организации. Он уточнил, что спецсборы станут дополнительным экономическим стимулом для бизнеса переходить на российское ПО за счет «налоговых мотиваций». Лашин назвал инициативу министра сомнительной.
«Несмотря на успехи в области импортозамещения, которое идет довольно хорошими темпами и результаты которого уже заметны, мы полагаем, что такая инициатива может стать некой индульгенцией для тех, кто планировал платить деньги и не переходить на российский софт. Не будет контроля сроков перехода на отечественные решения. К тому же все еще сохраняется зависимость от зарубежных продуктов экосистемы Microsoft — это и операционная система, и базы данных, и множество прикладного софта, офисного и другого. Конечно же, есть много решений, которые используются в области инженерного ПО, в области системы автоматизированного проектирования, и других зарубежных продуктов. Несмотря на то, что они либо ушли с нашего рынка, либо уходят, они продолжают так или иначе использоваться нашими компаниями, госкорпорациями, бизнесом», — сказал Лашин.
Вместе с тем собеседник НСН отметил, что отечественное ПО за последние годы стало гораздо более качественным.
«За последние несколько лет российские решения сильно “повзрослели”, потому что появилась обратная связь от заказчиков, которые ранее не смотрели в сторону российских продуктов. За счет того, что сейчас увеличиваются инвестиции и повысился спрос на отечественные программные продукты, наращиваются команды по разработке, постоянно вводится новый функционал, появляется все больше внедрений у заказчиков. Тем самым сегодня российские программные продукты во многом удовлетворяют требования заказчиков. Отмечу, что очень важно уходить от принципа поиска прямого аналога зарубежному программному продукту и говорить, какие функции нужны от российских программных продуктов. В большинстве случаев такой функционал в них уже заложен и успешно реализуется», — подытожил он.
Ранее эксперт в области мобильных технологий Эльдар Муртазин заявил, что прекращение работы иностранных сервисов в России с 12 сентября коснется только корпоративный сектор и не будет болезненным, так как все российские компании давно перешли на отечественное ПО.
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