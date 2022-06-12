Отстраненный от работы программист Google заявил о наличии сознания у созданного ИИ
Отстраненный от работы в Google за нарушение политики конфиденциальности компании инженер по программному обеспечению Блейк Лемойн заявил, что разработанная нейросетевая языковая модель LaMDA имеет признаки искусственного интеллекта с собственным сознанием. Об этом разработчик рассказал газете The Washington Post.
В ходе тестирования LaMDA, разработчик пришел к выводу, что у нейросети есть собственное сознание на уровне дошкольника.
«Если бы я не знал наверняка, что имею дело с компьютерной программой, которую мы недавно написали, то я бы подумал, что говорю с ребенком семи или восьми лет, который по какой-то причине оказался знатоком физики», — заявил Лемойн.
Составленный разработчиком отчет с доказательствами существования сознания у LaMDA в Google сочли неубедительным и отметили, что есть множество доказательств отсутствия у LaMDA сознания, сообщает РИА Новости.
Ранее компания Tesla объявила, что к 30 сентября намерена представить человекоподобного робота Optimus. Об этом сообщил глава производителя электроавтомобилей Илон Маск.
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