Отстраненный от работы программист Google заявил о наличии сознания у созданного ИИ

В ходе тестирования LaMDA, разработчик пришел к выводу, что у нейросети есть собственное сознание на уровне дошкольника.

«Если бы я не знал наверняка, что имею дело с компьютерной программой, которую мы недавно написали, то я бы подумал, что говорю с ребенком семи или восьми лет, который по какой-то причине оказался знатоком физики», — заявил Лемойн.

Составленный разработчиком отчет с доказательствами существования сознания у LaMDA в Google сочли неубедительным и отметили, что есть множество доказательств отсутствия у LaMDA сознания, сообщает РИА Новости.

Ранее компания Tesla объявила, что к 30 сентября намерена представить человекоподобного робота Optimus. Об этом сообщил глава производителя электроавтомобилей Илон Маск.

