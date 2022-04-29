Вице-мэр Ракова рассказала о победителях хакатона по искусственному интеллекту в медицине

Названы победители хакатона Health Data Hack в области машинного обучения и анализа данных в медицине. Его организовали Московский центр инновационных технологий в здравоохранении и Московский физико-технический институт. Команды представили IT-решения для помощи ученым и медикам в борьбе с инфекционными и онкологическими заболеваниями. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В целом было получено 520 заявок, в том числе от учащихся и выпускников ведущих технологических и медицинских вузов страны. Команды разработали эффективные цифровые подходы к решению сложных задач, связанных с инфекционными и онкологическими заболеваниями.

Лучшим были предложены конкурентные условия для совместной работы в области машинного обучения и анализа больших данных на площадке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении. В отборочный тур прошла 151 команда - 330 человек. Они представляли всю Россию. Участники были из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Долгопрудного, Сочи, Иннополиса, Казани, Краснодара, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Иркутска, Калининграда.

Команды разработчиков состязались по трём направлениям. По каждому эксперты выбрали победителей. Они и разделили между собой призовые 500 тысяч рублей.

Победителем в треке «Прогнозирование тяжести пневмонии с помощью искусственного интеллекта» стала московская команда Team. Микаил Сейнароев из столицы РФ также оказался лучшим в треке «Поиск раковых клеток на гистологических препаратах с помощью искусственного интеллекта». Разработанный им алгоритм довольно точно предсказывал, а также минимизировал диагностические и классификационные ошибки.

В треке «Поиск новых молекул и мишеней для таргетной терапии онкологических заболеваний с помощью искусственного интеллекта» победителем названа команда молодых ученых Memento vivere из МФТИ.

Наиболее эффективные решения будут доработаны и в будущем внедрены в систему здравоохранения Москвы. Лучших специалистов пригласят в Московский центр инновационных технологий в здравоохранении.

