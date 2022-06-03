Tesla осенью представит прототип человекоподобного робота
Компания Tesla планирует к 30 сентября представить человекоподобного робота Optimus. Об этом сообщил глава производителя электроавтомобилей Илон Маск.
«День искусственного интеллекта Tesla перенесен на 30 сентября, поскольку к этому времени у нас может появиться прототип Optimus», - написал предприниматель в Twitter.
Как отмечает Bloomberg, ранее Маск указывал, что Optimus может помочь решить проблему нехватки рабочей силы в мире.
В мае Илон Маск анонсировал выпуск новой модели электрокара Tesla с более совершенным автопилотом. Новинка появится в следующем году, пишет РИА ФАН.
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