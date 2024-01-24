Отечественные ученые изобрели пластырь для безболезненной вакцинации

В разработке содержатся массивы из микроигл, высота которых — не больше 0,6 мм. Благодаря малой величине они затрагивают лишь роговой слой кожи, не касаясь нервных окончаний. Это делает процесс вакцинирования абсолютно безболезненным, что, в частности, важно для детей. Ожидается, что в будущем отечественное изобретение заменит шприцы.

Микроиглы растворяются при проникновении за период времени от нескольких минут до нескольких часов. Их можно использовать при введении широких спектров вакцин. Кроме того, они позволяют снизить дозировку антигенов по сравнению с традиционной инъекцией в ряде случаев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовая вакцинация от COVID-19 в России прекращена, поскольку коронавирусная инфекция уступила позиции другим вирусам.

