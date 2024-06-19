От 150 тысяч рублей: Разработчики назвали «робопсов» бесполезными
Стоимость роботизированной собаки начинается от 150 тысяч рублей и может достигать миллиона, заявил НСН Олег Кивокурцев.
Робопсы являются просто игрушкой, никаких полезных функций в таких роботах на сегодняшний день нет, рассказал НСН сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев, создатель робота Жени, представленного на Петербургском международном экономическом форуме.
Все чаще на улицах мегаполисов можно встретить людей, гуляющих с небольшими собаками на поводке, однако, приглядевшись, можно заметить, что это не простые собаки, а роботизированные. Кивокурцев отметил, что такого робопса может купить любой желающий.
«Такого робопса достать достаточно легко. Он продается как в компаниях, торгующих робототехникой, так и на маркетплейсах. Более того, существует даже вторичный рынок таких робопсов, и подобное устройство можно купить даже на «Авито». Стоимость разная, зависит от комплектации, от 150 тысяч рублей до миллиона», - сказал собеседник НСН.
По его словам, робопсы являются предметом интерьера или просто игрушкой, так как никаких полезных функций на сегодняшний день у них нет.
«На сегодняшний день уже можно сказать, что данное решение является массовым. В принципе, такую собаку могут себе позволить многие. И данная разработка выпускается тысячами. С точки зрения практического использования данной разработки есть ряд вопросов. Время ее работы не превышает четырех часов, грузоподъемность не превышает пары килограммов, и это, скорее, элемент интерьера или элемент развлечения, нежели что-то практичное. На текущий момент данная разработка не может носить сумки, она не может выполнять задачи патрулирования, и поэтому она используется в меньшем количестве отраслей, чем можно подумать», - заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что в марте 2024 года, во время выборов президента России в Перми на избирательный участок приехал красивый черно-белый робот Promobot, однако ему проголосовать не дали, потребовав человеческий паспорт вместо технического. Гость из будущего расстроился и выразил надежду, что «скоро роботов уравняют в правах с людьми», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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