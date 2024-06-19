От 150 тысяч рублей: Разработчики назвали «робопсов» бесполезными

Стоимость роботизированной собаки начинается от 150 тысяч рублей и может достигать миллиона, заявил НСН Олег Кивокурцев.

Робопсы являются просто игрушкой, никаких полезных функций в таких роботах на сегодняшний день нет, рассказал НСН сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев, создатель робота Жени, представленного на Петербургском международном экономическом форуме.

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Все чаще на улицах мегаполисов можно встретить людей, гуляющих с небольшими собаками на поводке, однако, приглядевшись, можно заметить, что это не простые собаки, а роботизированные. Кивокурцев отметил, что такого робопса может купить любой желающий.

«Такого робопса достать достаточно легко. Он продается как в компаниях, торгующих робототехникой, так и на маркетплейсах. Более того, существует даже вторичный рынок таких робопсов, и подобное устройство можно купить даже на «Авито». Стоимость разная, зависит от комплектации, от 150 тысяч рублей до миллиона», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, робопсы являются предметом интерьера или просто игрушкой, так как никаких полезных функций на сегодняшний день у них нет.

«На сегодняшний день уже можно сказать, что данное решение является массовым. В принципе, такую собаку могут себе позволить многие. И данная разработка выпускается тысячами. С точки зрения практического использования данной разработки есть ряд вопросов. Время ее работы не превышает четырех часов, грузоподъемность не превышает пары килограммов, и это, скорее, элемент интерьера или элемент развлечения, нежели что-то практичное. На текущий момент данная разработка не может носить сумки, она не может выполнять задачи патрулирования, и поэтому она используется в меньшем количестве отраслей, чем можно подумать», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в марте 2024 года, во время выборов президента России в Перми на избирательный участок приехал красивый черно-белый робот Promobot, однако ему проголосовать не дали, потребовав человеческий паспорт вместо технического. Гость из будущего расстроился и выразил надежду, что «скоро роботов уравняют в правах с людьми», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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