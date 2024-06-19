От 150 тысяч рублей: Разработчики назвали «робопсов» бесполезными

По его словам, робопсы являются предметом интерьера или просто игрушкой, так как никаких полезных функций на сегодняшний день у них нет.

«На сегодняшний день уже можно сказать, что данное решение является массовым. В принципе, такую собаку могут себе позволить многие. И данная разработка выпускается тысячами. С точки зрения практического использования данной разработки есть ряд вопросов. Время ее работы не превышает четырех часов, грузоподъемность не превышает пары килограммов, и это, скорее, элемент интерьера или элемент развлечения, нежели что-то практичное. На текущий момент данная разработка не может носить сумки, она не может выполнять задачи патрулирования, и поэтому она используется в меньшем количестве отраслей, чем можно подумать», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в марте 2024 года, во время выборов президента России в Перми на избирательный участок приехал красивый черно-белый робот Promobot, однако ему проголосовать не дали, потребовав человеческий паспорт вместо технического. Гость из будущего расстроился и выразил надежду, что «скоро роботов уравняют в правах с людьми», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

