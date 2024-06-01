В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша»

«Холдинг "Высокоточные комплексы"... разработал многофункциональные роботизированные комплексы "Депеша" и "Багги". Робот "Депеша" собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. У роботизированного комплекса "Багги" — колесная платформа, управляется он с помощью джойстика и планшета», — указали в организации.

Оба комплекса могут применяться в качестве наземных дронов-камикадзе для поражения целей противника подрывом доставляемого к ним заряда. Машины отличаются компактностью, маневренностью и грузоподъемностью: «Депеша» может перевозить до 150 кг, «Багги» — до 250 кг.

Сейчас комплексы проходят всесторонние испытания, в том числе в зоне специальной военной операции.

