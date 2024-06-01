В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша»

Первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша», управляемый с помощью джойстика и FPV-шлема, создали в России, аппарат предназначен для поражения живой силы, техники, укреплений «зубы дракона». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

«Гюрза» и«Пятница» против дронов ВСУ: Российские разработчики создали новое оружие

«Холдинг "Высокоточные комплексы"... разработал многофункциональные роботизированные комплексы "Депеша" и "Багги". Робот "Депеша" собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. У роботизированного комплекса "Багги" — колесная платформа, управляется он с помощью джойстика и планшета», — указали в организации.

Оба комплекса могут применяться в качестве наземных дронов-камикадзе для поражения целей противника подрывом доставляемого к ним заряда. Машины отличаются компактностью, маневренностью и грузоподъемностью: «Депеша» может перевозить до 150 кг, «Багги» — до 250 кг.

Сейчас комплексы проходят всесторонние испытания, в том числе в зоне специальной военной операции.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: rostec.ru
ТЕГИ:БеспилотникиРостех

Горячие новости

Все новости

партнеры