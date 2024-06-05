«У Дуняши все отлично»: ПМЭФ встретил робота Женю и андроидов из Азии
Дуняша после фурора в Петербурге «раздвоилась» и теперь радует посетителей парков развлечений в Перми и Нижнем Новгороде, рассказал в эфире НСН Олег Кивокурцев.
Российский робот Женя заменит Дуняшу на Петербургском международном экономическом форуме, при этом там будут и азиатские андроиды, сообщил в интервью НСН сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев.
Ранее гости ПМЭФ обратили внимание на человекоподобного робота по имени Женя. А вот два года назад одним из самых ярких событий ПМЭФ-2022 стала презентация робота Дуняши того же производителя. Кивокурцев заверил, что у нее все хорошо.
«В этом году мы представляем совместно с компанией W-Expo робота Женю, который работает на стенде Московской области. При этом Дуняша поживает отлично. На сегодняшний день две модели Дуняши работают в парках развлечений Перми и Нижнего Новгорода. Желающие могут приобрести у нее кофе, мороженое и прохладительные напитки», - сказал Кивокурцев.
Герой ПМЭФ этого года - робот Женя - может выражать эмоции, рассказывать стихи, шутить и беседовать на отвлеченные темы. При этом его основная задача – консультации в области ЖКХ. По словам создателя Жени, количество роботов на ПМЭФ в этом году увеличилось.
«Действительно, в этом году на ПМЭФ еще больше роботов. В этот раз на форуме представлены разработки из Азии, а также последние разработки отечественных робототехников. Андроиды до сих пор удивляют посетителей форума, и разработчики прикладывают много усилий, чтобы добавить новые функции, опции, возможности, чтобы впечатлить посетителей. Есть ряд и старых моделей, которые также пользуются популярностью, но меньше. Разработки нашей компании представлены на нескольких стендах. Там можно увидеть нашего сервисного робота Promobot V.4», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в марте 2024 года, во время выборов президента России в Перми на избирательный участок приехал красивый черно-белый робот Promobot, однако ему проголосовать не дали, потребовав человеческий паспорт вместо технического. Гость из будущего расстроился и выразил надежду, что «скоро роботов уравняют в правах с людьми», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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