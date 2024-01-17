«Останемся дикими!»: Человечество еще не готово к лабораторному мясу

Ранее Израиль стал первой страной, где одобрили продажу населению культивированного мяса, выращенного на основе говядины. До этого в ряде стран мира уже разрешили продажу лабораторного мяса, но на основе куриного сырья. По словам Юшина, потребители не попробуют культивированное мясо еще по меньшей мере сотни лет.

«Эта новость только о том, что одобрена продажа. Если опираться на знания технологических лидеров в этой отрасли, массового производства ожидать невозможно, поскольку нельзя создать такие мощности, где прежде всего будет соблюдаться безупречная санитария и гигиена. Человечество за последние двадцать лет увеличило производство мяса на десятки миллионов тонн вопреки заверениям, что мы скоро перейдем на соевогороховые котлеты в погоне за заботой о климате и животных. И ничто не заменит его по меньшей мере еще сотни лет — мы как были дикими, так и остались», — сказал Юшин.

Глава Национальной мясной ассоциации пояснил, почему заменители натурального мяса не пользуются успехом у потребителей.

«Мы живем в эпоху, когда люди покупают впечатления. Когда вы жарите настоящее мясо с дымком, с соответствующим вкусом и употребляете его с друзьями, вы испытываете эти невероятные эмоции. У людей, которые ели имитацию мяса, таких впечатлений не было. Посмотрите, сколько есть YouTube-каналов, Telegram-каналов про то, как приготовить мясо. Почему-то никто не рассказывает про то, как приготовить соевую котлету», — отметил собеседник НСН.

В заключение Юшин заверил, что всячески поддерживает развитие пищевых технологий.

«Любая исследовательская, научная работа в сфере производства продуктов питания крайне важна. На случай суперкатастроф мы должны иметь некие альтернативные возможности для производства калорий, аминокислот, витаминов и прочего, что нам нужно для жизни. Но с точки зрения потребителя это не имеет никакой почвы для того, чтобы рассчитывать, что это будет производиться и продаваться в каких-то больших объемах», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что компания CellX запустила в Китае пилотный завод по производству культивированного мяса.

