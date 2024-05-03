В Ставрополье задержали подростков, которые сожгли Библию

Молодые люди подозреваются в совершении преступления по статье об оскорблении чувств верующих, а также по статье «хулиганство». В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Инцидент прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. Он попросил граждан внимательнее следить за своими детьми, не давать им делать глупости и рушить себе жизнь ради «хайпа». Владимиров отметил, что в канун Пасхи должны совершаться светлые и добрые дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге против тату-мастера возбудили дело об оскорблении чувств верующих. Девушка делала татуировки с искаженными религиозными символами и публиковала их в интернете, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

