В Ставрополье задержали подростков, которые сожгли Библию
Правоохранители задержали в Ставропольском крае трех человек, которые на камеру подожгли Библию, находясь во дворе частного дома города Новоалександровск. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ставропольскому краю.
Вечером 2 мая молодые люди, записывая все на камеру телефона, кинули «Новый завет» в огонь. После этого они опубликовали видеозапись в одном из мессенджеров, чем публично оскорбили религиозные чувства граждан.
Молодые люди подозреваются в совершении преступления по статье об оскорблении чувств верующих, а также по статье «хулиганство». В ближайшее время им изберут меру пресечения.
Инцидент прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. Он попросил граждан внимательнее следить за своими детьми, не давать им делать глупости и рушить себе жизнь ради «хайпа». Владимиров отметил, что в канун Пасхи должны совершаться светлые и добрые дела.
Ранее сообщалось, что в Петербурге против тату-мастера возбудили дело об оскорблении чувств верующих. Девушка делала татуировки с искаженными религиозными символами и публиковала их в интернете, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru