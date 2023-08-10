Первый завод по производству искусственного мяса запустили в Китае
Компания CellX запустила в Китае пилотный завод по производству культивированного мяса, это поможет обеспечить продовольственную безопасность страны, а также выйти на международный рынок. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).
Завод имеет биореактор в 2 тысячи литров, в дальнейшем число оборудования планируют увеличить. При этом стоимость продукции снизится и составит менее $100 за килограмм при сохранении высокого качества.
«Выводы, сделанные из этого пилотного производства, будут использованы для ... производственного комплекса, который мы планируем завершить к 2025 году и который сможет производить сотни тонн продукции в год», – подчеркнул гендиректор CellX Ян Цзылян.
В текущем году производитель обратится за разрешением на сбыт искусственного мяса к США и Сингапуру, где одобрена продажа такой продукции. К 2025 году CellX также планирует выйти на международный рынок.
Между тем Китай нарастил товарооборот с Россией, объемы импорта и экспорта между двумя странами в первой половине года выросли на 36,5%, до $134,104 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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