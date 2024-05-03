СМИ: В Петербурге жители города подарили деньги дворнику-герою

С тех пор на простого дворника обрушилась популярность, и люди всячески благодарят его за спасение. Некоторые граждане Адмиралтейского района Петербурга объединились и собрали для мужчины небольшую сумму денег, после чего вручили ему конверт. Также уточняется, что идею повторили и другие жители Петербурга – они тоже собрали для героя денежный конверт, говорится в материале.

Помимо этого, Олимжон получил в подарок от главы МО «Адмиралтейский округ» Евгения Баканова телевизор и корзину с фруктами, а глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук вручил герою картину с видом на храм.

Ранее стало известно, что, по данным опроса NEWS.ru., 59% россиян поддерживают идею о выдаче российского паспорта иностранцам за проявление героизма. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

