СМИ: В Петербурге жители города подарили деньги дворнику-герою

Дворник из Петербурга Олимжон Ибрагимов, который прославился после спасения людей из пожара, получил десятки тысяч рублей в подарок от благодарных жителей города. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Мужчина стал известен после того, как 25 апреля, увидев горящие окна на третьем этаже дома, не растерялся и залез по водосточной трубе к напуганным людям, после чего помог им спуститься на карниз. Таким образом, он спас трех девушек.

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С тех пор на простого дворника обрушилась популярность, и люди всячески благодарят его за спасение. Некоторые граждане Адмиралтейского района Петербурга объединились и собрали для мужчины небольшую сумму денег, после чего вручили ему конверт. Также уточняется, что идею повторили и другие жители Петербурга – они тоже собрали для героя денежный конверт, говорится в материале.

Помимо этого, Олимжон получил в подарок от главы МО «Адмиралтейский округ» Евгения Баканова телевизор и корзину с фруктами, а глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук вручил герою картину с видом на храм.

Ранее стало известно, что, по данным опроса NEWS.ru., 59% россиян поддерживают идею о выдаче российского паспорта иностранцам за проявление героизма. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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