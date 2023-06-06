«Очереди не будет»: Apple Vision Pro назвали слишком дорогим девайсом

«Пока сложно сказать, изменит ли это устройство мир. Очевидно, что при такой стоимости и технических характеристиках, с безподзарядной работой в два часа – это крайне сегментированный рынок. В разряд более используемых устройств Vision Pro войдет, когда будет стоить примерно так же, как и iPhone. Сейчас это некий шаг, проба пера, которые смогут потрудить компанию Apple превратить очки в более вменяемое, качественное устройство через пару-тройку лет. В Россию эти очки будут завозить, но, скорее всего, очень мелкими партиями. Очередь за ними точно стоять не будет», - сказал Кусков.

Кроме того, он рассказал, в каких областях можно использовать дополненную реальность.

«Ее можно использовать в тех областях, где нужна визуализация, более четкое представление об информации, получение дополнительных данных. В принципе, в каждой области ее можно использовать. Вопрос в том, чтобы это было очень качественно, оперативно и удобно. Мы прекрасно понимаем, что мир не стоит на месте. Сейчас мы познаем гораздо больше информации, чем познавали 10 лет назад. С помощью подобных очков мы будем делать это еще быстрее», - резюмировал Кусков.

Так, Apple обещает, что в Vision Pro можно будет печатать текст на виртуальной клавиатуре, поворотом головы пользоваться браузером Safari. При этом если повернуть голову в другую сторону, то пользователь сможет оказаться на видеосвязи со своими друзьями или коллегами. Вместе можно смотреть фильмы, делиться фото или сообща работать над презентацией. Просмотр кино обеспечивает эффект 4К-экрана в любом помещении, включая кресло в салоне самолета, а встроенная камера позволяет снимать в 3D, сообщает «Радиоточка НСН».

