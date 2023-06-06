«Очереди не будет»: Apple Vision Pro назвали слишком дорогим девайсом
Очки дополненной реальности войдут в разряд более используемых устройств, когда будут стоить примерно так же, как и iPhone, отметил в эфире НСН Денис Кусков.
Новые очки дополненной реальности Apple Vision Pro будут завозить в Россию маленькими партиями, но очереди за ними не будет из-за их цены, заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в интервью НСН.
Накануне Apple представила новые очки дополненной реальности Apple Vision Pro. Так, пользователи очков получат виртуальный интерфейс с иконками, несколькими окнами и новым способом управлений. Система будет фиксировать взгляд пользователя, а жесты руками будут подтверждать выбор. Стоимость устройства в США составит $3499 (примерно 285 тысяч рублей). Денис Кусков отметил, что такие очки являются «пробой пера» для Apple.
«Пока сложно сказать, изменит ли это устройство мир. Очевидно, что при такой стоимости и технических характеристиках, с безподзарядной работой в два часа – это крайне сегментированный рынок. В разряд более используемых устройств Vision Pro войдет, когда будет стоить примерно так же, как и iPhone. Сейчас это некий шаг, проба пера, которые смогут потрудить компанию Apple превратить очки в более вменяемое, качественное устройство через пару-тройку лет. В Россию эти очки будут завозить, но, скорее всего, очень мелкими партиями. Очередь за ними точно стоять не будет», - сказал Кусков.
Кроме того, он рассказал, в каких областях можно использовать дополненную реальность.
«Ее можно использовать в тех областях, где нужна визуализация, более четкое представление об информации, получение дополнительных данных. В принципе, в каждой области ее можно использовать. Вопрос в том, чтобы это было очень качественно, оперативно и удобно. Мы прекрасно понимаем, что мир не стоит на месте. Сейчас мы познаем гораздо больше информации, чем познавали 10 лет назад. С помощью подобных очков мы будем делать это еще быстрее», - резюмировал Кусков.
Так, Apple обещает, что в Vision Pro можно будет печатать текст на виртуальной клавиатуре, поворотом головы пользоваться браузером Safari. При этом если повернуть голову в другую сторону, то пользователь сможет оказаться на видеосвязи со своими друзьями или коллегами. Вместе можно смотреть фильмы, делиться фото или сообща работать над презентацией. Просмотр кино обеспечивает эффект 4К-экрана в любом помещении, включая кресло в салоне самолета, а встроенная камера позволяет снимать в 3D, сообщает «Радиоточка НСН».
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