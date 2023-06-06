«Очереди не будет»: Apple Vision Pro назвали слишком дорогим девайсом

Очки дополненной реальности войдут в разряд более используемых устройств, когда будут стоить примерно так же, как и iPhone, отметил в эфире НСН Денис Кусков. 

Новые очки дополненной реальности Apple Vision Pro будут завозить в Россию маленькими партиями, но очереди за ними не будет из-за их цены, заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в интервью НСН.

Накануне Apple представила новые очки дополненной реальности Apple Vision Pro. Так, пользователи очков получат виртуальный интерфейс с иконками, несколькими окнами и новым способом управлений. Система будет фиксировать взгляд пользователя, а жесты руками будут подтверждать выбор. Стоимость устройства в США составит $3499 (примерно 285 тысяч рублей). Денис Кусков отметил, что такие очки являются «пробой пера» для Apple.

Компания Apple подорожала до исторического максимума

«Пока сложно сказать, изменит ли это устройство мир. Очевидно, что при такой стоимости и технических характеристиках, с безподзарядной работой в два часа – это крайне сегментированный рынок. В разряд более используемых устройств Vision Pro войдет, когда будет стоить примерно так же, как и iPhone. Сейчас это некий шаг, проба пера, которые смогут потрудить компанию Apple превратить очки в более вменяемое, качественное устройство через пару-тройку лет. В Россию эти очки будут завозить, но, скорее всего, очень мелкими партиями. Очередь за ними точно стоять не будет», - сказал Кусков.

Кроме того, он рассказал, в каких областях можно использовать дополненную реальность.

«Ее можно использовать в тех областях, где нужна визуализация, более четкое представление об информации, получение дополнительных данных. В принципе, в каждой области ее можно использовать. Вопрос в том, чтобы это было очень качественно, оперативно и удобно. Мы прекрасно понимаем, что мир не стоит на месте. Сейчас мы познаем гораздо больше информации, чем познавали 10 лет назад. С помощью подобных очков мы будем делать это еще быстрее», - резюмировал Кусков.

Так, Apple обещает, что в Vision Pro можно будет печатать текст на виртуальной клавиатуре, поворотом головы пользоваться браузером Safari. При этом если повернуть голову в другую сторону, то пользователь сможет оказаться на видеосвязи со своими друзьями или коллегами. Вместе можно смотреть фильмы, делиться фото или сообща работать над презентацией. Просмотр кино обеспечивает эффект 4К-экрана в любом помещении, включая кресло в салоне самолета, а встроенная камера позволяет снимать в 3D, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот презентации
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