Компания Apple подорожала до исторического максимума

Перед презентацией гарнитуры виртуальной реальности стоимость акций американской компании Apple на бирже NASDAQ возросла до исторического максимума.

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Акция стоит 184,6 доллара. Прошлый рекорд был установлен в январе прошлого года, а с начала 2023-го стоимость Apple возросла приблизительно на 40%.

Гарнитура виртуальной реальности станет первым продуктом компании с 2014 года, когда был выпущен Apple Watch.

Ранее американская компания опровергла обвинения в сотрудничестве со спецслужбами США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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