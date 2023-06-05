Компания Apple подорожала до исторического максимума

Акция стоит 184,6 доллара. Прошлый рекорд был установлен в январе прошлого года, а с начала 2023-го стоимость Apple возросла приблизительно на 40%.

Гарнитура виртуальной реальности станет первым продуктом компании с 2014 года, когда был выпущен Apple Watch.

Ранее американская компания опровергла обвинения в сотрудничестве со спецслужбами США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

