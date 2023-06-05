Apple представила операционную систему iOS 17
Американская компания Apple 5 июня провела презентацию в честь начала конференции разработчиков WWDC 2023. Представлена операционная система iOS 17.
С помощью функции NameDrop пользователи смартфонов Apple смогут обмениваться номерами простым поднесением гаджетов друг к другу. В Messenger добавят возможность расшифровки голосовых сообщений.
Функция Check-In позволит в пару кликов уведомить близких о том, что пользователь добрался до места назначения. Также компания представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro.
На фоне презентации акции Apple достигли исторического максимума. С начала 2023 года котировки выросли на 40% - до $184,6, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Apple представила операционную систему iOS 17
- Умерла звезда фильма «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня
- СМИ: ВСУ бросили танк Leopard под Угледаром
- В Нижегородской области от отравления алкоголем умерли несколько человек
- Белый дом назвал поставки Украине средств ПВО приоритетом
- СМИ: ВС РФ сбили украинский Су-25 под Херсоном
- Гладков пообещал единоразовые выплаты жителям приграничных районов
- Премьер Испании пообещал помочь Украине вступить в Евросоюз
- Силуанов оценил состояние бюджетной системы России
- В Пентагоне заявили о поражении России в конфликте на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru