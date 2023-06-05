Apple представила операционную систему iOS 17

Американская компания Apple 5 июня провела презентацию в честь начала конференции разработчиков WWDC 2023. Представлена операционная система iOS 17.

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С помощью функции NameDrop пользователи смартфонов Apple смогут обмениваться номерами простым поднесением гаджетов друг к другу. В Messenger добавят возможность расшифровки голосовых сообщений.

Функция Check-In позволит в пару кликов уведомить близких о том, что пользователь добрался до места назначения. Также компания представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro.

На фоне презентации акции Apple достигли исторического максимума. С начала 2023 года котировки выросли на 40% - до $184,6, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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