Apple представила операционную систему iOS 17

С помощью функции NameDrop пользователи смартфонов Apple смогут обмениваться номерами простым поднесением гаджетов друг к другу. В Messenger добавят возможность расшифровки голосовых сообщений.

Функция Check-In позволит в пару кликов уведомить близких о том, что пользователь добрался до места назначения. Также компания представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro.

На фоне презентации акции Apple достигли исторического максимума. С начала 2023 года котировки выросли на 40% - до $184,6, передает «Радиоточка НСН».

