«На платформе Reddit и в зарубежных СМИ регулярно появляются комментарии пользователей, удивленных тем, что в России массово используется оплата по лицу, в то время как в США и Европе лишь запускаются пилотные проекты оплаты картами или ладонью. Для многих иностранцев это выглядит как технология будущего, которая в России уже стала обыденностью. То, что еще два года назад казалось экспериментом, сегодня становится новым стандартом. Для сравнения: QR платежи стали массовыми за семь лет, мобильные платежи за четыре года, пластиковые карты стали привычными за 15 лет, а биометрии потребовалось всего два года, чтобы занять 10–12% POS-операций в России. Самой дорогой транзакцией стала покупка электрокара за 14,2 млн рублей в Москве», — сказал Скуйбеда.

Собеседник НСН добавил, что в 2025 году количество транзакций, совершенных по биометрии, превысит 150 млн.

«К концу 2025 года, при сохранении роста в 25% за квартал, число биотерминалов в России достигнет 1–2 млн, а итоговое количество транзакций за год превысит 150 млн. В 2026 году можно ожидать рост до 225 млн, то есть число операций вырастет на 50%. Власти и бизнес запускают промо-компании, чтобы россияне быстрее привыкли к технологии. Например, лотерею среди пассажиров, оплачивающих поездки по биометрии, провел Московский метрополитен. Ожидается, что Россия сохранит лидерство по этому показателю, так как в США, на Сингапуре и в Великобритании такая технология используется далеко не везде, а в Евросоюзе биометрия ограничена юридическими барьерами. Активный рост популярности биометрии открывает новые ниши: магазины самообслуживания с возрастной верификацией покупателей, биометрические системы контроля и управления доступом (СКУД) в “умных офисах”, идентификация при доставке еды и посылок. Так, например, в Екатеринбурге в июне 2025 года внедрение биометрических СКУД позволило сократить затраты на контроль доступа на 20%», — подчеркнул он.

Вместе с тем, заявил Скуйбеда, с новыми возможностями появляются и новые риски.

«Вместе с возможностями растут и риски. Например, в апреле 2025 года в Петербурге мужчина с воспалением на лице не прошел верификацию и опоздал на встречу, в Москве система Face Pay не смогла отличить близнецов при оплате техники, потребовалась ручная верификация, а в Казани девушка не смогла купить кофе из-за слишком яркого макияжа. Растет и число мошеннических схем. Так, в мае 2025 года в Новосибирске зафиксирована гибридная атака: SMS-фишинг с последующим deepfake-видео лица жертвы для кражи данных карты», — посетовал эксперт.