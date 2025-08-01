Россия обогнала Европу и США по популярности биометрии
Популярность биометрических сервисов выросла в России в четыре раза всего лишь за год, однако вместе с новыми возможностями растут и риски — технологию необходимо совершенствовать, сказал НСН Станислав Скуйбеда.
В то время, как в США и Европе биометрические сервисы воспринимаются как технологии будущего, в России они уже стали обыденностью — им потребовалось всего лишь два года, чтобы завоевать доверие россиян. Об этом НСН заявил инвестор, финансовый советник, директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Станислав Скуйбеда.
Россияне свыше 100 млн раз воспользовались биометрическими сервисами. Об этом сообщила «Российская газета». Около 7 млн человек зарегистрировались в Единой биометрической системе. Этот показатель вырос почти вчетверо с июля 2024 года (с 1,8 млн пользователей). На базе системы предоставляются различные услуги. Среди них — бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и ряд других. Скуйбеда отметил, что за рубежом биометрия воспринимается как технология будущего, а в России она стала популярной за рекордные два года.
«На платформе Reddit и в зарубежных СМИ регулярно появляются комментарии пользователей, удивленных тем, что в России массово используется оплата по лицу, в то время как в США и Европе лишь запускаются пилотные проекты оплаты картами или ладонью. Для многих иностранцев это выглядит как технология будущего, которая в России уже стала обыденностью. То, что еще два года назад казалось экспериментом, сегодня становится новым стандартом. Для сравнения: QR платежи стали массовыми за семь лет, мобильные платежи за четыре года, пластиковые карты стали привычными за 15 лет, а биометрии потребовалось всего два года, чтобы занять 10–12% POS-операций в России. Самой дорогой транзакцией стала покупка электрокара за 14,2 млн рублей в Москве», — сказал Скуйбеда.
Собеседник НСН добавил, что в 2025 году количество транзакций, совершенных по биометрии, превысит 150 млн.
«К концу 2025 года, при сохранении роста в 25% за квартал, число биотерминалов в России достигнет 1–2 млн, а итоговое количество транзакций за год превысит 150 млн. В 2026 году можно ожидать рост до 225 млн, то есть число операций вырастет на 50%. Власти и бизнес запускают промо-компании, чтобы россияне быстрее привыкли к технологии. Например, лотерею среди пассажиров, оплачивающих поездки по биометрии, провел Московский метрополитен. Ожидается, что Россия сохранит лидерство по этому показателю, так как в США, на Сингапуре и в Великобритании такая технология используется далеко не везде, а в Евросоюзе биометрия ограничена юридическими барьерами. Активный рост популярности биометрии открывает новые ниши: магазины самообслуживания с возрастной верификацией покупателей, биометрические системы контроля и управления доступом (СКУД) в “умных офисах”, идентификация при доставке еды и посылок. Так, например, в Екатеринбурге в июне 2025 года внедрение биометрических СКУД позволило сократить затраты на контроль доступа на 20%», — подчеркнул он.
Вместе с тем, заявил Скуйбеда, с новыми возможностями появляются и новые риски.
«Вместе с возможностями растут и риски. Например, в апреле 2025 года в Петербурге мужчина с воспалением на лице не прошел верификацию и опоздал на встречу, в Москве система Face Pay не смогла отличить близнецов при оплате техники, потребовалась ручная верификация, а в Казани девушка не смогла купить кофе из-за слишком яркого макияжа. Растет и число мошеннических схем. Так, в мае 2025 года в Новосибирске зафиксирована гибридная атака: SMS-фишинг с последующим deepfake-видео лица жертвы для кражи данных карты», — посетовал эксперт.
В заключение собеседник НСН рассказал, как будет совершенствоваться система оплаты по биометрии.
«Пока остаются технические и социальные ограничения: ошибки из-за акне, макияжа, особенностей внешности, а также цифровое неравенство, из-за которого технология менее доступна пожилым людям. На горизонте появляются технологии следующего этапа: распознавание по походке, стилю набора текста, движениям глаз и частоте моргания, непрерывная аутентификация в приложениях, голосовые идентификаторы при звонках в колл-центры. Отмечу, что высокая скорость потребуется и для развития мер цифровой безопасности и работы с доверием. Для бизнеса биометрия — инструмент инноваций, для общества — вызов по поиску баланса между удобством и защитой личных данных. Этот баланс и станет ключевым фактором успеха технологии в ближайшие годы», — подытожил он.
Ранее главный редактор банковского интернет-портала Finnews.ru, аналитик банковской сферы Владимир Шевченко заявил, что в России технологическое развитие, связанное с платежами и банковской сферой, шло быстрее, чем в США, так как в России значительно позже появились банковские карты, соответственно, инвестировать в новые проекты было выгоднее. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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